ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дегустация виноматериалов, выработанных в сезон переработки винограда 2016 года, прошла 18-19 января в Краснодаре на базе Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства. В рамках мероприятия специалисты оценили 128 образцов виноматериалов от 27 винодельческих предприятий Краснодарского края.

Как отметили в управлении виноделия и виноградной промышленности краевого Минсельхоза, цель проведения дегустации - повышение качества выпускаемой продукции.

- Рабочие дегустации виноматериалов предназначены для специалистов технологического направления предприятий винодельческой отрасли всего края, которые собираются вместе для того, чтобы сравнить путём дегустации виноматериалы, основу для будущей винодельческой продукции, от разных переработчиков винограда. Только на таких дегустациях технологи и работники лабораторий винзаводов могут понять, как именно их предприятие поработало в прошедшем сезоне, а также насколько типичными были проблемы, которым им пришлось решать для достижения высокого качества, потому что погодные условия каждого сезона накладывают свой отпечаток на виноград, и не каждый год это влияние бывает благоприятным, - рассказали специалисты управления.

Прошедший сезон специалисты виноградарско-винодельческой отрасли назвали удачным - в крае было переработано 185,2 тыс тонн технического винограда (или 129,4% к уровню 2015 года). Его качество оказалось высоким - среднее содержание сахаров по краю составило 20%, сахаро-кислотный баланс приближался к оптимальному.

Подобные рабочие дегустации виноматериалов проходят ежегодно.