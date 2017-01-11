Новый Audi SQ5 появится на российском рынке летом 2017 года
11.01.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Audi представила на автосалоне в Детройте новый кроссовер Audi SQ5, который появится в России летом 2017 года.
Под капотом новинки установлен двигатель 3.0 TFSI с турбонаддувом, развивающий мощность 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента в диапазоне от 1370 до 4500 об/мин. Новый Audi SQ5 оснащён 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Новый Audi SQ5 3.0 TFSI расходует 8,3 литра топлива на 100 км, сообщает пресс-служба Audi Russia.
В основе спортивного характера нового Audi SQ5 – пятирычажная передняя и задняя подвески. Входящая в стандартное оснащение система контроля демпфирования предлагает широкий диапазон настроек от комфортных до динамичных. Система постоянного контроля демпфирования CDC (continuous damping control) интегрирована в систему Audi drive select наряду с двигателем, рулевым управлением, коробкой передач и предлагаемым в качестве опции спортивным дифференциалом. Благодаря этому в распоряжении водителя оказывается несколько режимов с различными настройками работы двигателя и подвески. В качестве опции доступна адаптивная пневмоподвеска с особыми настройками. Эта система позволяет водителю регулировать в соответствии со стилем вождения не только степень демпфирования, но и дорожный просвет. В стандартное оснащение модели входят 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерности 225/45. В качестве дополнительной опции доступны колёсные диски диаметром 21 дюйм.
Длина нового Audi SQ5 составляет 4671 мм, ширина 1893 мм, высота 1635 мм. Колесная база равна 2824 мм. Снаряженная масса нового Audi SQ5 – всего 1995 кг, что на 35 кг меньше, чем у его предшественника. В конструкции кузова реализовано интеллектуальное сочетание алюминия и высокопрочных сталей.
Что касается дизайна нового Audi SQ5, мощные спортивные бамперы в передней и задней части имеют резко очерченные воздухозаборники и диффузор с сетчатой вставкой. Ещё одна особенность модели S – решетка радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками и контрастными декоративными элементами матового темно-серого цвета Twilight Grey. Дополнительные акценты расставляют эмблемы S с красным ромбом, украшающие различные детали кузова. Внешний вид автомобиля также отличают полностью светодиодные элементы освещения, динамические указатели, корпуса зеркал заднего вида с отделкой aluminium, а также окрашенные в цвет кузова декоративные накладки дверей. Задний бампер украшают сдвоенные патрубки системы выпуска особого дизайна S, а также алюминиевое обрамление диффузора. Для нового Audi SQ5 доступен оригинальный чёрный цвет Panther Black.
Под капотом новинки установлен двигатель 3.0 TFSI с турбонаддувом, развивающий мощность 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента в диапазоне от 1370 до 4500 об/мин. Новый Audi SQ5 оснащён 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic и системой постоянного полного привода quattro. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Новый Audi SQ5 3.0 TFSI расходует 8,3 литра топлива на 100 км, сообщает пресс-служба Audi Russia.
В основе спортивного характера нового Audi SQ5 – пятирычажная передняя и задняя подвески. Входящая в стандартное оснащение система контроля демпфирования предлагает широкий диапазон настроек от комфортных до динамичных. Система постоянного контроля демпфирования CDC (continuous damping control) интегрирована в систему Audi drive select наряду с двигателем, рулевым управлением, коробкой передач и предлагаемым в качестве опции спортивным дифференциалом. Благодаря этому в распоряжении водителя оказывается несколько режимов с различными настройками работы двигателя и подвески. В качестве опции доступна адаптивная пневмоподвеска с особыми настройками. Эта система позволяет водителю регулировать в соответствии со стилем вождения не только степень демпфирования, но и дорожный просвет. В стандартное оснащение модели входят 20-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерности 225/45. В качестве дополнительной опции доступны колёсные диски диаметром 21 дюйм.
Длина нового Audi SQ5 составляет 4671 мм, ширина 1893 мм, высота 1635 мм. Колесная база равна 2824 мм. Снаряженная масса нового Audi SQ5 – всего 1995 кг, что на 35 кг меньше, чем у его предшественника. В конструкции кузова реализовано интеллектуальное сочетание алюминия и высокопрочных сталей.
Что касается дизайна нового Audi SQ5, мощные спортивные бамперы в передней и задней части имеют резко очерченные воздухозаборники и диффузор с сетчатой вставкой. Ещё одна особенность модели S – решетка радиатора со сдвоенными алюминиевыми планками и контрастными декоративными элементами матового темно-серого цвета Twilight Grey. Дополнительные акценты расставляют эмблемы S с красным ромбом, украшающие различные детали кузова. Внешний вид автомобиля также отличают полностью светодиодные элементы освещения, динамические указатели, корпуса зеркал заднего вида с отделкой aluminium, а также окрашенные в цвет кузова декоративные накладки дверей. Задний бампер украшают сдвоенные патрубки системы выпуска особого дизайна S, а также алюминиевое обрамление диффузора. Для нового Audi SQ5 доступен оригинальный чёрный цвет Panther Black.