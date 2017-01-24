Skoda объявила российские цены на новые Octavia и Octavia Combi
24.01.2017, 18:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Skoda начали приём заказов на новые лифтбэк Octavia и универсал Octavia Combi, которые поступят в продажу 1 апреля 2017 года. Новая Octavia будет доступна по цене от 940 тыс. рублей, Octavia Combi – от 1 млн 207 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.
Впервые в России к заказу доступна Skoda Octavia в кузове лифтбэк с системой полного привода 4х4. Модель оснащается гидравлической многодисковой муфтой с электрической регулировкой. Распределение мощности на четыре колеса всегда осуществляется в зависимости от дорожной ситуации, оптимальный крутящий момент для задней оси рассчитывается блоком управления. Полноприводная версия лифтбека Octavia стоит от 1 млн 561 тыс. рублей, универсала Octavia Combi – от 1 млн 641 тыс. рублей.
Уже в базовой комплектации новые Skoda Octavia и Octavia Combi теперь оснащаются светодиодными дневными ходовыми огнями, по технологии LED выполнены также задние фонари. Впервые в качестве опции к заказу доступны полностью светодиодные фары с функцией адаптивного освещения (для комплектации Ambition и выше). Современные информационно-развлекательные системы оборудованы увеличенными ёмкостными сенсорными экранами – до 9,2" для топовой мультимедийной системы Columbus. Все автомобили Skoda Octavia и Octavia Combi будут оборудованы системой "ЭРА-Глонасс".
Для владельцев комплектации Style в качестве базового оборудования предлагаются также атмосферная светодиодная подсветка салона, розетка 230В и 2 USB для пассажиров заднего ряда. Кроме этого, клиенты получат возможность с помощью системы Smartlink+ пользоваться рядом приложений и выводить на дисплей мультимедийной системы информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств.
Автомобили семейства Octavia предлагают широкий набор решений в духе "Simply Clever". В числе новых опций – держатели для бутылок, позволяющие открыть крышку одной рукой, зонт под сиденьем переднего пассажира, а в универсалах – съёмный светодиодный фонарик в багажном отделении. Кроме того, по-прежнему доступны уже привычные решения, такие, как скребок для льда за лючком бензобака, камера заднего вида с омывателем, а также опции для багажного отсека: двухсторонний коврик, набор сеток и комплект креплений и крючков.
В число дополнительных опций входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, рулевое колесо возможностью управления радио, телефоном и коробкой передач, система Bluetooth с Wi-Fi, подогрев рулевого колеса и ключи зажигания с функцией запоминания персональных настроек водителя и др.
Для новой Skoda Octavia и Octavia Combi доступна линейка из трёх бензиновых двигателей. Агрегат 1,6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1,4 TSI (150 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Полноприводные Octavia и Octavia Combi оснащаются двигателем 1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", во втором квартале 2017 года в продажу также поступит "заряженная" версию Octavia RS. У модели RS передняя часть автомобиля выглядит более широкой, мощные дуги обрамляют внешние воздухозаборники, нижнюю часть которых заполняют вставки сотовой структуры. Акценты в задней части кузова представлены в виде спойлера багажника (в лифтбэке) или спойлера на задней части крыши (в кузове универсал). Задние фонари и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2,0 TSI мощностью 230 л.с.
По итогам 2016 года продажи Skoda Octavia в России выросли на 1,8% и составили 21759 автомобилей. Это вторая по популярности модель Skoda на российском рынке.
Впервые в России к заказу доступна Skoda Octavia в кузове лифтбэк с системой полного привода 4х4. Модель оснащается гидравлической многодисковой муфтой с электрической регулировкой. Распределение мощности на четыре колеса всегда осуществляется в зависимости от дорожной ситуации, оптимальный крутящий момент для задней оси рассчитывается блоком управления. Полноприводная версия лифтбека Octavia стоит от 1 млн 561 тыс. рублей, универсала Octavia Combi – от 1 млн 641 тыс. рублей.
Уже в базовой комплектации новые Skoda Octavia и Octavia Combi теперь оснащаются светодиодными дневными ходовыми огнями, по технологии LED выполнены также задние фонари. Впервые в качестве опции к заказу доступны полностью светодиодные фары с функцией адаптивного освещения (для комплектации Ambition и выше). Современные информационно-развлекательные системы оборудованы увеличенными ёмкостными сенсорными экранами – до 9,2" для топовой мультимедийной системы Columbus. Все автомобили Skoda Octavia и Octavia Combi будут оборудованы системой "ЭРА-Глонасс".
Для владельцев комплектации Style в качестве базового оборудования предлагаются также атмосферная светодиодная подсветка салона, розетка 230В и 2 USB для пассажиров заднего ряда. Кроме этого, клиенты получат возможность с помощью системы Smartlink+ пользоваться рядом приложений и выводить на дисплей мультимедийной системы информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств.
Автомобили семейства Octavia предлагают широкий набор решений в духе "Simply Clever". В числе новых опций – держатели для бутылок, позволяющие открыть крышку одной рукой, зонт под сиденьем переднего пассажира, а в универсалах – съёмный светодиодный фонарик в багажном отделении. Кроме того, по-прежнему доступны уже привычные решения, такие, как скребок для льда за лючком бензобака, камера заднего вида с омывателем, а также опции для багажного отсека: двухсторонний коврик, набор сеток и комплект креплений и крючков.
В число дополнительных опций входят адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, ассистент движения по полосе, система контроля дистанции спереди Front Assist, рулевое колесо возможностью управления радио, телефоном и коробкой передач, система Bluetooth с Wi-Fi, подогрев рулевого колеса и ключи зажигания с функцией запоминания персональных настроек водителя и др.
Для новой Skoda Octavia и Octavia Combi доступна линейка из трёх бензиновых двигателей. Агрегат 1,6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1,4 TSI (150 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Полноприводные Octavia и Octavia Combi оснащаются двигателем 1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", во втором квартале 2017 года в продажу также поступит "заряженная" версию Octavia RS. У модели RS передняя часть автомобиля выглядит более широкой, мощные дуги обрамляют внешние воздухозаборники, нижнюю часть которых заполняют вставки сотовой структуры. Акценты в задней части кузова представлены в виде спойлера багажника (в лифтбэке) или спойлера на задней части крыши (в кузове универсал). Задние фонари и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2,0 TSI мощностью 230 л.с.
По итогам 2016 года продажи Skoda Octavia в России выросли на 1,8% и составили 21759 автомобилей. Это вторая по популярности модель Skoda на российском рынке.