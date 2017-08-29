ОРЕАНДА-НОВОСТИ Минпромторг России подвёл предварительные итоги реализации госпрограмм поддержки потребительского спроса на продукцию автомобилестроения в 2017 году.



По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, более полумиллиона единиц автотехники в России продано в рамках действующих мер поддержки.



Всего благодаря реализации программ стимулирования спроса с 1 января по 20 августа 2017 года было продано 504 808 автомобилей, то есть, фактически каждый второй автомобиль продаётся с помощью наших инструментов поддержки.



Он также отметил, что этот год стал пилотным для новых форм поддержки автопрома – заработали программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело».



«При этом, и льготные кредиты, и программа обновления парка, и лизинг остались в нашем арсенале и по-прежнему очень популярны, - уточнил Денис Мантуров, - Заработавшие в июле новые специальные программы внесли свой вклад в копилку продаж. Совокупный эффект от этих пяти программ составил более 16 тыс. проданных автомобилей с момента их запуска. Считаю, что это очень хороший старт».