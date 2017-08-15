ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин провёл заседание коллегии по контролю за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории региона.

Глава ведомства подчеркнул, что сейчас в Красноярском крае реализуются 11 приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, на различных стадиях согласования находятся заявки ещё по 8 проектам. Всего с начала реализации проектов в лесную отрасль края инвесторы вложили более 38 млрд рублей, в том числе - 1,7 млрд рублей - в 2017 году.

"Три лесоперерабатывающих производства работают в полную мощность: ООО "Приангарский ЛПК", АО "Краслесинвест", ООО "Сиблес Проект". Благодаря реализации этих проектов, Красноярский край демонстрирует существенный прирост в заготовке древесины, и уже занимает второе место в РФ после Иркутской области. А выпуск пилопродукции вырос за первое полугодие 2017 года на 32%, - отметил Владимир Векшин. - Наша задача - сохранить темпы развития данных производств".

На заседании коллегии руководители и представители компаний, реализующих проекты, рассказали о результатах работы по итогам 1 полугодия 2017 года и ближайших планах.

В целом, большинство инвестпроектов активно осваивает инвестиции, наращивает объёмы производства, добросовестно выполняет обязательства по уплате налогов и арендных платежей. Ряд инвесторов только приступили к реализации проектов, на данный момент проводят проектно-изыскательские работы, приобретают технику и оборудование, готовят площадки под строительство объектов.

Отметим, что в крае ужесточены требования по реализации инвестиционных приоритетных проектов в области освоения лесов. В числе основных – теперь заключить договоры аренды лесных участков и получить доступ к лесосырьевым базам они могут лишь после завершения строительства лесоперерабатывающих производств, и использовать лесные ресурсы могут только для собственных нужд.