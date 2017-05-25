Volkswagen и китайская JAC Motor создадут СП для производства электромобилей
25.05.2017, 08:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стратегия Volkswagen по электрификации предусматривает разработку и вывод на рынок разнообразных электромобилей в различных сегментах, начиная с 2020 года. При этом значительная часть производства будет сосредоточена в Поднебесной. Об этом сегодня пишут зарубежные издания.
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Сообщается, что автопроизводитель из Вольфсбурга недавно получил одобрение на новое совместное предприятие с китайской государственной корпорацией Jianghuai Automobile Group (JAC Motor). Это уже третье по счёту крупное совместное предприятие с автопроизводителями из КНР.
VW планирует построить к 2020 году 100 000 электромобилей в Китае (с учётом гибридов). При этом на местном рынке автогигант планирует к 2020 году реализовать 400 000 электромобилей и гибридов.
VW не указала, какие модели она намерена производить в стране, хотя ранее она запустила суббренд, который будет предлагать исключительно электромобили.
СМИ отмечают, что стремление Китая к замещению обычных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания на более экологически чистые подстёгивает интерес к сотрудничеству и со стороны других автопроизводителей.
Так, Volvo (шведская марка принадлежащая китайской Geely) объявила о планах ранее этой весной построить свой первый электромобиль в Китае.
Volkswagen имеет долгую историю в Китае - дольше, чем любой другой иностранный производитель легковых автомобилей. VW изначально сотрудничала с First Automotive Works, создавая производство седана среднего размера Santana в стране. Позднее VW создала совместное предприятие с шанхайским SAIC.
Поднебесная является крупнейшим рынком сбыта компании из Вольфсбурга. В 2016-м Volkswagen China совместно со своими дочерними структурами поставила заказчикам почти 4 миллиона автомобилей. Эта цифра на 12 процентов больше показателя за 2015 год.
---Информация: Специализированный ресурс предлагает установку пластиковых окон с монтажом по ГОСТу. Компания с многолетним профессиональным опытом гарантирует использование только качественных материалов от ведущих фирм-производителей с чётким соблюдением норм и нормативов. Телефон +7 (495) 48-07-192---
Сообщается, что автопроизводитель из Вольфсбурга недавно получил одобрение на новое совместное предприятие с китайской государственной корпорацией Jianghuai Automobile Group (JAC Motor). Это уже третье по счёту крупное совместное предприятие с автопроизводителями из КНР.
VW планирует построить к 2020 году 100 000 электромобилей в Китае (с учётом гибридов). При этом на местном рынке автогигант планирует к 2020 году реализовать 400 000 электромобилей и гибридов.
VW не указала, какие модели она намерена производить в стране, хотя ранее она запустила суббренд, который будет предлагать исключительно электромобили.
СМИ отмечают, что стремление Китая к замещению обычных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания на более экологически чистые подстёгивает интерес к сотрудничеству и со стороны других автопроизводителей.
Так, Volvo (шведская марка принадлежащая китайской Geely) объявила о планах ранее этой весной построить свой первый электромобиль в Китае.
Volkswagen имеет долгую историю в Китае - дольше, чем любой другой иностранный производитель легковых автомобилей. VW изначально сотрудничала с First Automotive Works, создавая производство седана среднего размера Santana в стране. Позднее VW создала совместное предприятие с шанхайским SAIC.
Поднебесная является крупнейшим рынком сбыта компании из Вольфсбурга. В 2016-м Volkswagen China совместно со своими дочерними структурами поставила заказчикам почти 4 миллиона автомобилей. Эта цифра на 12 процентов больше показателя за 2015 год.