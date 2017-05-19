ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Томский филиал ПАО "Ростелеком" предоставил каналы связи для проведения "Космического урока", который состоялся в рамках U-NOVUS 2017. Оператор обеспечил защищённый выделенный VPN канал, благодаря чему обеспечил высокую скорость и надёжность передачи видеопотока, а также возможность резервирования.

17 мая в библиотеке ТГПУ состоялся "Космический урок" на тему Электромагнитная среда обитания. В рамках урока более 40 школьников-победителей конкурса космических проектов из города и области связались с экипажем Международной космической станции (МКС) и смогли задать различные вопросы: какую музыку слушают астронавты, как подогревают еду, с какой целью космонавты сейчас находятся на мкс и т. д. Ребята узнали об изобретениях отечественных учёных и их роли в изучении теории электромагнитного поля.

Целью проведения уроков космоса является формирование знаний и воспитание чувства национальной гордости у нового поколения за вклад советских и российских учёных в научно-технический прогресс.

Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" второй раз принимает участие в организации "Космического урока". Очень приятно осознавать, что современные технологии позволяют в режиме реального времени общаться с космонавтами на орбите. Я уверен, что дети получили для себя много полезного и, возможно, свяжут своё будущее с этой отраслью".

Для справки: Инициатива "Космический урок" реализуется при сотрудничестве Администрации Томской области, Госкорпорации "РОСКОСМОС", Федерального агентства научных организаций, Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской Академии Наук, Всероссийской Государственной Телерадиокомпании, Ракетно-космической корпорации "Энергия", Института физики и прочности материаловедения СО РАН, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета.