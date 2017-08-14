Китайское и российское предприятия подписали меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики
14.08.2017, 14:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Rusatom Overseas и Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение между дочерней организацией «Росатома» и ИФРР предполагает проработку и поддержку совместных российско-китайских направлений в атомной энергетике.
В рамках меморандума в странах третьего мира планируются строительство АЭС по российскому дизайну, а также добыча и переработка сырья для атомной промышленности в РФ.
С российской стороны меморандум подписал президент Rusatom Overseas Евгений Пакерманов, с китайской – председатель ИФРР Ван Фэн. Подписание состоялось в присутствии советника президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева и первого заместителя главного руководителя – директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилла Комарова.
«Россия и Китай – быстрорастущие рынки с широкими инвестиционными возможностями. Создание Фонда выводит торгово-экономические отношения России и Китая на новый уровень инвестиционно-технологического партнерства. Открытость России для китайских инвесторов – стратегическое решение, которое уже сегодня доказало свою эффективность для российской экономики», – отметил председатель Китайско-Российского Инвестиционного Фонда Регионального Развития Ван Фэн.
Также стороны договорились разработать четкий и прозрачный механизм использования инвестируемых средств.
Напомним, что ИФРР создан в 2017 г. Фонд осуществляет прямые инвестиции в перспективные российские компании совместно с мировыми инвесторами. Управляющая компания фонда зарегистрирована в г Москве.
В рамках меморандума в странах третьего мира планируются строительство АЭС по российскому дизайну, а также добыча и переработка сырья для атомной промышленности в РФ.
С российской стороны меморандум подписал президент Rusatom Overseas Евгений Пакерманов, с китайской – председатель ИФРР Ван Фэн. Подписание состоялось в присутствии советника президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева и первого заместителя главного руководителя – директора блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилла Комарова.
«Россия и Китай – быстрорастущие рынки с широкими инвестиционными возможностями. Создание Фонда выводит торгово-экономические отношения России и Китая на новый уровень инвестиционно-технологического партнерства. Открытость России для китайских инвесторов – стратегическое решение, которое уже сегодня доказало свою эффективность для российской экономики», – отметил председатель Китайско-Российского Инвестиционного Фонда Регионального Развития Ван Фэн.
Также стороны договорились разработать четкий и прозрачный механизм использования инвестируемых средств.
Напомним, что ИФРР создан в 2017 г. Фонд осуществляет прямые инвестиции в перспективные российские компании совместно с мировыми инвесторами. Управляющая компания фонда зарегистрирована в г Москве.
Источник: http://infobrics.org