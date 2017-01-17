Российское агентство ИТЭР посетила делегация Еврокомиссии
17.01.2017, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 января Проектный центр ИТЭР (Российское агентство ИТЭР) с рабочим визитом посетила делегация Европейской комиссии.
Делегацию возглавлял заместитель генерального директора Директората энергетики Еврокомиссии Герассимос Томас. В ходе визита представители Европейской комиссии провели встречу с главой российской делегации в Совете ИТЭР (руководящем органе Международного проекта ИТЭР) Игорем Боровковым. Во встрече также приняли участие представители Госкорпорации «Росатом» и Учреждения «Проектный центр ИТЭР».
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы совместной реализации проекта ИТЭР и, в частности, выполнения российских обязательств в рамках проекта. По завершении переговоров делегаты высоко оценили их итоги, выразив уверенность в успехе самого масштабного научно-технического проекта современности. Подводя итоги встречи, директор Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников выразил мнение, что «такие встречи имеют исключительно позитивный характер и направлены на преодоление трудностей, с которыми неизбежно сталкивается международное сообщество в ходе реализации настолько сложного, амбициозного и важного международного проекта, коим является проект ИТЭР. Сегодня мы достигли важных результатов, и это сильно поможет нам в дальнейшем».
Делегацию возглавлял заместитель генерального директора Директората энергетики Еврокомиссии Герассимос Томас. В ходе визита представители Европейской комиссии провели встречу с главой российской делегации в Совете ИТЭР (руководящем органе Международного проекта ИТЭР) Игорем Боровковым. Во встрече также приняли участие представители Госкорпорации «Росатом» и Учреждения «Проектный центр ИТЭР».
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы совместной реализации проекта ИТЭР и, в частности, выполнения российских обязательств в рамках проекта. По завершении переговоров делегаты высоко оценили их итоги, выразив уверенность в успехе самого масштабного научно-технического проекта современности. Подводя итоги встречи, директор Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников выразил мнение, что «такие встречи имеют исключительно позитивный характер и направлены на преодоление трудностей, с которыми неизбежно сталкивается международное сообщество в ходе реализации настолько сложного, амбициозного и важного международного проекта, коим является проект ИТЭР. Сегодня мы достигли важных результатов, и это сильно поможет нам в дальнейшем».