ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Итоги производственной деятельности в 2016 году, а также главные задачи на 2017 год обсудили 14–16 февраля на Смоленской атомной станции в ходе ежегодного совещания главных инженеров российских АЭС, которое прошло под руководством первого заместителя генерального директора по эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова.

По словам заместителя генерального директора – директора по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» Андрея Дементьева, существенный вклад в достижение «Росэнергоатомом» целевого уровня в выработке электроэнергии внесла работа энергоблоков на мощности выше балансовой и сокращение сроков плановых ремонтов. Общая оптимизация продолжительности ремонтов в 2016 году составила 107 суток. Дополнительная выработка электроэнергии российскими АЭС (филиалы Концерна «Росэнергоатом») в 2016 году за счёт оптимизации проведения продолжительности ремонтов энергоблоков составила ориентировочно 1 млрд кВт.ч.

Андрей Дементьев назвал ключевыми событиями 2016 года ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской АЭС, ввод в опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №6 Нововоронежской АЭС, а также получение лицензии на дополнительный срок эксплуатации энергоблока №2 Калининской АЭС. Было отмечено, что с успехом выполнены масштабные программы повышения надёжности тепломеханического оборудования. На финише – работы по замене конденсаторов турбин на энергоблоках ВВЭР. На первом блоке Смоленской АЭС выполнена модернизация сепараторов-пароперегревателей и модернизация систем регулирования и защит турбоагрегатов.

Как основная задача 2017 года для российских АЭС обозначено выполнение задание по выработке электроэнергии, установленное Федеральной антимонопольной службой, в объёме 199,84 млрд кВт.ч. Задачей ближайшего времени назван перевод в промышленную эксплуатацию энергоблока №6 Нововоронежской ВАЭС.