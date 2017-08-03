ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялось торжественное открытие Центра распределения мяса АШАН Россия в присутствии Губернатора Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина, Президента АШАН Ритейл Россия Жан-Пьера Жермена, а также представителей дирекции АШАН Россия, партнёров и поставщиков компании.

Предприятие, общая площадь которого составляет 14 000 м2, располагается по адресу: Тамбовский район, с. п. Стрельцы, ул. Урожайная, 10А. На сегодняшний день запущено производство продуктов из свинины, к концу 2017 года технологическая цепочка будет охватывать все категории мяса - крупного и мелкого рогатого скота, свинины. Что касается производственных мощностей, минимальный объём на начальном этапе после запуска составит 350 тонн готовой продукции в неделю, максимальный объём через 5 лет достигнет 1 400 тонн в неделю.

Этапы производственного процесса включают в себя приёмку туш и полутуш животных для дальнейшей переработки, обвалку, жиловку, изготовление полуфабрикатов, упаковку, этикетировку и отгрузку для дальнейшей транспортировки в магазины торговой сети. Также на предприятии находится собственная лаборатория, контролирующая каждый этап от приёмки мясосырья до отгрузки готовых полуфабрикатов. Пробы сырья, продукции, упаковочных материалов и этикеток, оценка санитарного состояния транспорта и другие мероприятия контроля качества - ежедневная задача сотрудников лаборатории.

Центр распределения мяса будет производить широкую ассортиментную линейку: различные полуфабрикаты и готовую продукцию из всех видов мяса - порционные, мелко - и крупнокусковые, панированные, рубленные, маринованное, фарш и продукты на основе фарша и многое другое. Способы упаковки - контейнеры и вакуум.

Поставки продукции в магазины будут осуществляться с помощью собственных грузовиков АШАН. Так, в магазины, находящиеся в соседних регионах (Тамбов, Липецк, Воронеж и т. д.), будут организованы прямые поставки. Для отдалённых регионов предусмотрена система поставок через платформу свежих продуктов в Томилино: Центр распределения мяса доставляет на платформу объёмы согласно потребностям и заказам от магазинов, платформа принимает товары и далее развозит по магазинам.

Губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин подчеркнул, что этот ёмкий проект является ярким примером успешного государственно-частного партнёрства и международного сотрудничества. Здесь реализован принципиально новый подход к организации бизнеса: сотрудничество производственного, логистического, коммерческого подразделений с учётом регионального интереса. Сельхозпроизводители получат гарантированный рынок сбыта, покупатели - качественную продукцию, продавцы - прибыль, регион - рабочие места и налоги.

"Мы не прекращаем ни на минуту развивать и улучшать качество нашей продукции. А центр, который мы сегодня открываем, - это наша своеобразная "Триумфальная арка". Мы решили, что через 4 года всё мясо, продаваемое в наших магазинах, будет произведено в этом Центре. Клиенты хотят покупать качественные товары, и для нас это ключевая причина создания этого проекта. Всё мясо, которое будет проходить через этот завод - это на 100% мясо российских производителей, участников проекта "Фильеры", - сказал Жан-Пьер Жермен, Президент АШАН Ритейл Россия.