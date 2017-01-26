ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года и составило рейтинг наиболее популярных внедорожников и кроссоверов в Санкт-Петербурге.

Согласно результатам исследования, лидером рынка SUV в Северной столице стал кроссовер Renault Duster, показатель которого за отчётный период составил 3032 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. На втором месте располагается Mitsubishi Outlander – с результатом 1840 единиц, что на 31% выше показателя годичной давности. На третьей позиции с 1508 проданными экземплярами находится дебютант рынка – Hyundai Creta.

Замыкают пятерку лидеров среди самых продаваемых внедорожников и кроссоверов в столице Toyota RAV4 (1397 шт.; +15,5%) и KIA Sportage (1361 шт.; +22%).