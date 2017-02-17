"АВТОСТАТ" запускает проект "АвтоИндекс"
17.02.2017, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках 7-й ежегодной конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проведут презентацию нового проекта – «АвтоИндекс».
Этот рейтинговый проект предназначен для использования в сфере автосервисных услуг, потребность в которых на российском рынке в последние годы растет и, по мнению экспертов, будет и дальше расти. Идеи, заложенные в основу «АвтоИндекса», помогут автосервису стать более «прозрачным» и, соответственно, более привлекательным в глазах потенциальных клиентов. Подробнее о нем можно узнать в ходе конференции, куда приглашаются все желающие.
Этот рейтинговый проект предназначен для использования в сфере автосервисных услуг, потребность в которых на российском рынке в последние годы растет и, по мнению экспертов, будет и дальше расти. Идеи, заложенные в основу «АвтоИндекса», помогут автосервису стать более «прозрачным» и, соответственно, более привлекательным в глазах потенциальных клиентов. Подробнее о нем можно узнать в ходе конференции, куда приглашаются все желающие.