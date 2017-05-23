ОРЕАНДА-НОВОСТИ . С 23 мая клиентам Альфа-Банка — владельцам смартфонов на операционной системе Android — стал доступен сервис Android Pay.

Android Pay позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфона (операционная система Android версии KitKat 4.4 и выше). Чтобы подключить сервис, достаточно скачать приложение Android Pay из Google Play и подключить карту, следуя подсказкам в меню. А при оплате покупки просто приложите смартфон к платежному терминалу. Android Pay работает в любом магазине, где принимаются бесконтактные платежи.

Android Pay можно подключить к любой из карт Visa или Mastercard Альфа-Банка. При этом при оплате все привилегии карты — мили, бонусы, cashback и другие — будут начислены, как если бы клиент расплачивался обычной пластиковой картой.



«Для дополнительного удобства и безопасности мы предлагаем нашим клиентам уникальный функционал — в мобильном приложении „Альфа-Мобайл“ можно заблокировать пластиковую карту в случае её утери или кражи, при этом Android Pay оставить активным. Таким образом, клиент не останется без средств, даже если сам пластик утерян. Мы ожидаем, что владельцы Android смартфонов с удовольствием оценят удобство и надежность нового сервиса и будут регулярно пользоваться им — так же, как это уже делают многие наши клиенты — обладатели смартфонов других платформ», — комментирует Владимир Урбанский, Руководитель Блока «Электронный бизнес» Альфа-Банка.