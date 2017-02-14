ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Audi Russia выпустила новую версию портала по продаже сертифицированных автомобилей Audi с пробегом :plus – Audi VTP (Audi Vehicle Transaction Platform. Новая платформа работает на базе официального сайта Audi в России www.audi.ru, сообщает пресс-служба Audi Russia. В соответствующем разделе представлены сертифицированные автомобили Audi с пробегом :plus.

Audi Russia уже несколько лет предлагает потенциальным покупателям услугу онлайн-бронирования автомобиля с пробегом, реализовав её в России первой среди автопроизводителей. Сегодня портал дополнен сервисами, которые являются принципиально новыми как для российского рынка, так и для европейского онлайн-сегмента рынка автомобилей с пробегом: возможность подбора оригинальных аксессуаров, расчет стоимости автомобиля с гарантией до 5 лет, и возможность конфигурации колесных дисков для выбранного автомобиля с пробегом. Программа автоматически определяет модель, тип кузова, цвет и поколение представленного на фотографии автомобиля с пробегом, а далее предлагает подобрать и «примерить» дополнительные колесные диски из гаммы оригинальных аксессуаров Audi для данной модели.

Потенциальный покупатель может выбрать автомобиль как со стационарного компьютера и планшета, так и со смартфона любого типа.

Как и ранее, для каждого автомобиля Audi возрастом до 5 лет предлагается уже готовый кредитный расчёт по программе Audi Credit :plus с возможностью изменения параметров. Кредитное предложение может быть использовано не только при приобретении автомобилей, находящихся в собственности дилерских центров, но и тех, которые представлены по уникальной для российского рынка программе Audi Meeting Point – автомобилей частных владельцев, проверенных дилерским центром Audi.

По широте возможностей и функционалу платформа является наиболее полной среди аналогичных разделов по автомобилям с пробегом официальных сайтов производителей, представленных как в России, так и в Европе. В ближайшее время портал дополнится еще целым рядом новых функций и сервисов.

Доля автомобилей Audi с пробегом до 5 лет, реализуемых через официальных дилеров, составляет 42% от всех автомобилей данного сегмента на российском рынке., Почти каждый второй Audi возрастом до 5 лет реализуется дилерской сетью Audi – по этому показателю марка устойчиво занимает первое место на российском рынке.