Автомобили LADA с нового года выросли в цене на 2–3%
09.01.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в начале января 2017 года повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили: базовые версии LADA подорожали на 2–3%. Это следует из информации на сайте компании.
Так, начальная цена самой продаваемой модели марки – Granta в кузове седан увеличилась на 1,6% до 389900 руб. Другой седан – LADA Vesta (вторая по популярности модель LADA) теперь стоит от 545900 руб.: рост составил 3,2%.
В прошлом году ценники на автомобили LADA менялись дважды: в феврале (на все автомобили, кроме Vesta, высокого хэтчбека XRAY и седана Priora) и в мае (только на Vesta, XRAY и Priora). В среднем модели подорожали менее чем на 5% (в 2015 году после четырёх повышений – на 20%).
В сентябре 2016 года президент АВТОВАЗа Николя Мор сказал, что при курсе около 72 руб. за евро нет необходимости повышать цены на автомобили LADA, проблемы могут возникнуть, если курс поднимется до 78–80 руб. С 31 декабря 2016 года курс ЦБ составляет 63,8 руб./евро. Причины повышения цен на LADA представители АВТОВАЗа пока не пояснили. СП "GM – АВТОВАЗ" объяснило повышение с 1 января 2017 года цен на внедорожник Chevrolet Niva "удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами".
Между тем, в январе АВТОВАЗ продлил программу обновления парка, но снизил размер скидок. Например, при сдаче старого автомобиля в утилизацию скидка на новую машину сократилась вдвое - до 10 тыс. рублей. В начале 2016 года скидки на некоторые модели LADA при такой схеме доходили до 90 тыс. рублей, затем в течение года постепенно снижались.
При этом АВТОВАЗ чувствует себя лучше рынка. По итогам 11 месяцев 2016 года продажи автомобилей LADA сократились на 3% до 238666 шт. (весь рынок легковых машин и LCV – на 12%), в ноябре – выросли на 18% до 25507 шт. (рынок, впервые за два года, – на 0,6%). Продажи LADA на российском авторынке растут с июля.
Так, начальная цена самой продаваемой модели марки – Granta в кузове седан увеличилась на 1,6% до 389900 руб. Другой седан – LADA Vesta (вторая по популярности модель LADA) теперь стоит от 545900 руб.: рост составил 3,2%.
В прошлом году ценники на автомобили LADA менялись дважды: в феврале (на все автомобили, кроме Vesta, высокого хэтчбека XRAY и седана Priora) и в мае (только на Vesta, XRAY и Priora). В среднем модели подорожали менее чем на 5% (в 2015 году после четырёх повышений – на 20%).
В сентябре 2016 года президент АВТОВАЗа Николя Мор сказал, что при курсе около 72 руб. за евро нет необходимости повышать цены на автомобили LADA, проблемы могут возникнуть, если курс поднимется до 78–80 руб. С 31 декабря 2016 года курс ЦБ составляет 63,8 руб./евро. Причины повышения цен на LADA представители АВТОВАЗа пока не пояснили. СП "GM – АВТОВАЗ" объяснило повышение с 1 января 2017 года цен на внедорожник Chevrolet Niva "удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами".
Между тем, в январе АВТОВАЗ продлил программу обновления парка, но снизил размер скидок. Например, при сдаче старого автомобиля в утилизацию скидка на новую машину сократилась вдвое - до 10 тыс. рублей. В начале 2016 года скидки на некоторые модели LADA при такой схеме доходили до 90 тыс. рублей, затем в течение года постепенно снижались.
При этом АВТОВАЗ чувствует себя лучше рынка. По итогам 11 месяцев 2016 года продажи автомобилей LADA сократились на 3% до 238666 шт. (весь рынок легковых машин и LCV – на 12%), в ноябре – выросли на 18% до 25507 шт. (рынок, впервые за два года, – на 0,6%). Продажи LADA на российском авторынке растут с июля.