Авторынок Германии в прошлом месяце вновь вышел "в плюс"
16.08.2017, 10:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в июле вырос на 1,5% и составил 283080 машин. Таким образом, после июньского снижения спроса вновь фиксируется положительная динамика. По итогам семи месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 2 млн 070 тыс. 106 единиц.
Самой продаваемой маркой на немецком рынке остается Volkswagen, который в июле реализовал 49468 машин (+13,2%). На втором месте идёт Mercedes-Benz, увеличивший реализацию на 18,1% до 30046 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 26453 автомобиля (+0,3%).
Источник: АВТОСТАТ