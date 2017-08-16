ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в июле вырос на 1,5% и составил 283080 машин. Таким образом, после июньского снижения спроса вновь фиксируется положительная динамика. По итогам семи месяцев 2017 года реализация новых автомобилей в этой стране увеличилась на 2,9% до 2 млн 070 тыс. 106 единиц.