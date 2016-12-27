ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Хендэ Мотор СНГ» реализовала более 20 тысяч кроссоверов Hyundai Creta с момента выхода модели на рынок а августе этого года. Автомобиль, который производится на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, сразу же уверенно вошёл в список бестселлеров компании.

«Запуская Hyundai Creta, мы тщательно изучали потребности российских автомобилистов, и высокие результаты продаж модели подтверждают состоятельность нашей новинки. Creta возглавляет список лидеров на рынке кроссоверов и продолжает развивать успех бренда Hyundai», – отмечает исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Стоимость Hyundai Creta в базовой комплектации с двигателем объемом 1,6 л, мощностью 123 л.с. и механической коробкой передач составляет 749900 рублей. В стандартное оснащение всех версий Creta входят 16-дюймовые стальные колёсные диски 205/65R16, включая полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъемами USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS + EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, электростеклоподъёмники передних и задних дверей.