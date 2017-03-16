ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно исследованию "Автостат Инфо", больше всего автомобилей с пробегом продаётся в Москве. Так, в январе 2017 года здесь было реализовано 20 126 б/у машин, на 29% меньше, чем годом ранее.

На втором месте среди региональных рынков - Московская область, где за отчётный месяц было продано 18 626 б/у машин, на 22% меньше, чем в прошлом году. Замыкает ТОП-3 Краснодарский край, где в январе было продано 16 908 подержанных авто, на 6,3% меньше, чем в январе 2016 года. Далее в рейтинге регионов, лидирующих по объёмам продаж автомобилей с пробегом находятся Санкт-Петербург и Омская область. В отчётный месяц на вторичном авторынке Питера было продано 12 423 автомобиля, на 14,6% меньше, чем годом ранее. В Омской области объём реализации автомобилей с пробегом вырос за январь 2017 года на 105,8% и составил 9966 ед.

Свердловская область, где за первый месяц 2017 года было продано 8862 (-17,4%), заняла 6-е место в рейтинге регионов. На седьмом месте находится Башкортостан, здесь в январе было продано 8794 авто с пробегом (+0,25). Далее в рейтинге идут Ростовская область (8554 авто, -20%), Новосибирская область (8056 ед., -2,7%) и Челябинская область (7887 авто, -7,7%).

По статистике "Автостат Инфо", в январе 2017 года в России было продано 316 270 автомобилей с пробегом, на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.