ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Дунфэн Мотор Рус» в 2017 году планирует сохранить продажи DFM H30 Cross на уровне прошлого года и вывести в продажу DFM AX7. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщила директор по маркетингу «Дунфэн Мотор Рус» Елена Рашевская, напомнив, что представленный ранее в России седан DFM S30 снят с производства в Китае, поэтому поставки этой модели прекращены.

По её словам, в «Дунфэн Мотор Рус» рассчитывают на рост продаж с выходом на рынок нового полноразмерного кроссовера DFM АХ7. Среди конкурентов новинки в компании рассматривают такие китайские кроссоверы как Chery Tiggo 5, Geely Emgrand X7, FAW X80 и Haval H6, а также корейские и японские кроссоверы.

Кроме того, в перспективе «Дунфэн Мотор Рус» планирует вывести на российский рынок пикап и 7-местный кроссовер DFM 580, а также компактный кроссовер АХ4, который был представлен на Шанхайском автосалоне.

По итогам четырёх месяцев 2017 года российские дилеры DFM реализовали 184 автомобиля – на 58% меньше, чем годом ранее.