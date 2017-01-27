ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-AВТОВАЗ по итогам 2016 года поставил на экспорт 1555 внедорожников Chevrolet Niva – на 34,5% меньше, чем годом ранее.

Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе GM-AВТОВАЗ, крупнейшим внешним рынком для СП в прошлом году стала Украина – на эту республику пришлось 44,1% экспорта Chevrolet Niva. Казахстан занял 23,2% в поставках СП на внешние рынки, 17,5% приходится на Беларусь.

«Сокращение объёмов экспортных поставок обусловлено снижением покупательской активности на автомобильном рынке Казахстана, который являлся основным рынком экспорта в 2015 году. Сокращение было вызвано вступлением в силу нормативно-правовых актов, связанных с уплатой утилизационного и регистрационного сборов перед выпуском автомобилей на реализацию, что повлекло увеличение расходов для покупателей», – комментируют в пресс-службе GM-АВТОВАЗ.