Ёмкость российского рынка услуг автосервиса в 2016 году составила 524 млрд рублей
15.01.2017, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование рынка автосервисных услуг, которое охватывало 69 наиболее крупных регионов, где сосредоточено более 97% российского парка легковых автомобилей. Согласно результатам исследования, ёмкость рынка автосервисных услуг для легковых автомобилей в России по итогам 2016 года составила 524 млрд рублей.
В эту сумму вошли годовые объёмы реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту официальными дилерами и независимыми СТО, а также объёмы таких услуг, как автомойка, шиномонтаж и кузовной ремонт (без учёта реализации запасных частей и расходных материалов). Кроме того, был рассчитан потенциал рынка, под которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении.
Как следует из проведённого исследования, наибольшую долю в ёмкости рынка представляют услуги по автомойке и кузовному ремонту (23% и 22% соответственно). Наименьший объём – у шиномонтажных работ (свыше 4%).
Лидером по абсолютному значению ёмкости рынка традиционно является Москва вместе с Подмосковьем, суммарный показатель которых составил 122,6 млрд рублей. На втором месте с результатом в 44,3 млрд рублей находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (19,2 млрд рублей). В Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Башкортостане и Татарстане, ёмкость рынка услуг автосервиса превысила 10 млрд. рублей.
Более подробная информация содержится в маркетинговом отчёте "Рынок автосервиса в России".
В эту сумму вошли годовые объёмы реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту официальными дилерами и независимыми СТО, а также объёмы таких услуг, как автомойка, шиномонтаж и кузовной ремонт (без учёта реализации запасных частей и расходных материалов). Кроме того, был рассчитан потенциал рынка, под которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении.
Как следует из проведённого исследования, наибольшую долю в ёмкости рынка представляют услуги по автомойке и кузовному ремонту (23% и 22% соответственно). Наименьший объём – у шиномонтажных работ (свыше 4%).
Лидером по абсолютному значению ёмкости рынка традиционно является Москва вместе с Подмосковьем, суммарный показатель которых составил 122,6 млрд рублей. На втором месте с результатом в 44,3 млрд рублей находится Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (19,2 млрд рублей). В Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Башкортостане и Татарстане, ёмкость рынка услуг автосервиса превысила 10 млрд. рублей.
Более подробная информация содержится в маркетинговом отчёте "Рынок автосервиса в России".