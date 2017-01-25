Ford Sollers в 2016 году увеличила экспорт в 4 раза
25.01.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Ford Sollers по итогам 2016 года увеличила объём экспортных поставок более чем в 4 раза. За прошлый год на внешние рынки было поставлено 880 автомобилей Ford российского производства.
Увеличению объёма экспортных поставок способствовало расширение географии экспорта на три рынка, а ассортимента экспортируемых моделей – на всю гамму автомобилей Ford российского производства, а также спецверсии на базе Ford Transit. В 2016 году компания, начала экспортировать автомобили на рынки Беларуси и Армении, вслед за Казахстаном, поставки на рынок которого стартовали в 2014 году, сообщает пресс-служба Ford Sollers.
По итогам 2016 года лидирующими по объёму экспорта стали российские модели Ford Transit, Ford Focus, Ford Fiesta – их поставки составили 26%, 25% и 24% от всего объёма экспорта соответственно. При этом спецверсии на базе Transit составили 50% от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей Ford.
Поставки автомобилей российского производства помогли укрепить позиции бренда Ford на рынках Казахстана, Беларуси и Армении за счёт адаптированных под условия стран эксплуатационных характеристик автомобилей, а также повышения эффективности бизнес-процессов.
Так, поставки российских моделей Ford поспособствовали увеличению доли бренда на рынке Казахстана в два раза по итогам 2016 года, несмотря на общую тенденцию падения рынка. Поставки из России спецверсий на базе Transit позволили вдвое увеличить продажи коммерческого транспорта Ford на рынке Казахстана.
Благодаря поставкам автомобилей производства Ford Sollers доля бренда Ford на рынке Беларуси увеличилась, несмотря на общую тенденцию падения автомобильного рынка страны. Белорусские потребители получили возможность приобретать автомобили Ford у официального дилера по конкурентной цене, что способствовало росту продаж автомобилей бренда официальным дилером Ford в Беларуси на 69%.
Кроме того, благодаря старту поставок из России был расширен модельный ряд Ford на рынке Армении – новый Ford Fiesta в кузове седан, а также новые Ford Mondeo и Ford EcoSport не были представлены на рынке до начала поставок из России.
Увеличению объёма экспортных поставок способствовало расширение географии экспорта на три рынка, а ассортимента экспортируемых моделей – на всю гамму автомобилей Ford российского производства, а также спецверсии на базе Ford Transit. В 2016 году компания, начала экспортировать автомобили на рынки Беларуси и Армении, вслед за Казахстаном, поставки на рынок которого стартовали в 2014 году, сообщает пресс-служба Ford Sollers.
По итогам 2016 года лидирующими по объёму экспорта стали российские модели Ford Transit, Ford Focus, Ford Fiesta – их поставки составили 26%, 25% и 24% от всего объёма экспорта соответственно. При этом спецверсии на базе Transit составили 50% от всех экспортных поставок российских коммерческих автомобилей Ford.
Поставки автомобилей российского производства помогли укрепить позиции бренда Ford на рынках Казахстана, Беларуси и Армении за счёт адаптированных под условия стран эксплуатационных характеристик автомобилей, а также повышения эффективности бизнес-процессов.
Так, поставки российских моделей Ford поспособствовали увеличению доли бренда на рынке Казахстана в два раза по итогам 2016 года, несмотря на общую тенденцию падения рынка. Поставки из России спецверсий на базе Transit позволили вдвое увеличить продажи коммерческого транспорта Ford на рынке Казахстана.
Благодаря поставкам автомобилей производства Ford Sollers доля бренда Ford на рынке Беларуси увеличилась, несмотря на общую тенденцию падения автомобильного рынка страны. Белорусские потребители получили возможность приобретать автомобили Ford у официального дилера по конкурентной цене, что способствовало росту продаж автомобилей бренда официальным дилером Ford в Беларуси на 69%.
Кроме того, благодаря старту поставок из России был расширен модельный ряд Ford на рынке Армении – новый Ford Fiesta в кузове седан, а также новые Ford Mondeo и Ford EcoSport не были представлены на рынке до начала поставок из России.