GM-АВТОВАЗ отгружает автомобили в необходимом объёме, несмотря на сложности с поставщиками
21.12.2016, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с конца августа испытывает сложности, связанные с недопоставкой комплектующих от двух поставщиков. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе СП, не уточнив названий предприятий-поставщиков. Тем не менее, в настоящее время все произведенные автомобили Chevrolet Niva отгружаются дилерам в необходимом количестве, отметили на предприятии.
Напомним, в конце августа GM-АВТОВАЗ приостанавливал производство Chevrolet Niva в связи с недопоставкой комплектующих материалов от одного из поставщиков. Ввиду почти месячного запаса автомобилей в дилерской сети дефицита Chevrolet Niva тогда также не наблюдалось, сообщали в пресс-службе GM-АВТОВАЗ. С февраля 2016 года предприятие перешло на работу в одну смену 5 дней в неделю вместо двухсменного графика, при этом скорость сборочного конвейера была увеличена практически вдвое.
Напомним, в конце августа GM-АВТОВАЗ приостанавливал производство Chevrolet Niva в связи с недопоставкой комплектующих материалов от одного из поставщиков. Ввиду почти месячного запаса автомобилей в дилерской сети дефицита Chevrolet Niva тогда также не наблюдалось, сообщали в пресс-службе GM-АВТОВАЗ. С февраля 2016 года предприятие перешло на работу в одну смену 5 дней в неделю вместо двухсменного графика, при этом скорость сборочного конвейера была увеличена практически вдвое.