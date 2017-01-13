Genesis объявил первые результаты продаж на российском рынке
13.01.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премиальный бренд Genesis, представленный в России в сентябре прошлого года, объявил результаты продаж за 2016 год. Флагманский седан Genesis G90, который доступен на российском рынке с октября прошлого года, за три месяца продаж нашел 46 покупателей, сообщает пресс-служба Genesis.
G90 предлагает широкий пакет стандартного оборудования. В оснащение модели входят современные системы безопасности и инновационные технологические решения помощи водителю, среди которых система автоматического экстренного торможения (AEB), интеллектуальная система контроля слепых зон (SBSD) с системой предупреждения о боковом трафике сзади, система предупреждения потери концентрации внимания водителя. В отделке салона G90 применяются материалы от ведущих мировых производителей, автомобиль оснащен аудиосистемой Lexicon Premium Sound System c 17 динамиками.
Линейка двигателей для Genesis G90 представлена тремя вариантами бензиновых силовых агрегатов, комплектующихся с полным приводом: V6 объемом 3,3 л и 3,8 л и 5,0-литровый V8.
G90 предлагает широкий пакет стандартного оборудования. В оснащение модели входят современные системы безопасности и инновационные технологические решения помощи водителю, среди которых система автоматического экстренного торможения (AEB), интеллектуальная система контроля слепых зон (SBSD) с системой предупреждения о боковом трафике сзади, система предупреждения потери концентрации внимания водителя. В отделке салона G90 применяются материалы от ведущих мировых производителей, автомобиль оснащен аудиосистемой Lexicon Premium Sound System c 17 динамиками.
Линейка двигателей для Genesis G90 представлена тремя вариантами бензиновых силовых агрегатов, комплектующихся с полным приводом: V6 объемом 3,3 л и 3,8 л и 5,0-литровый V8.