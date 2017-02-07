Глава Ростуризма обсудил с туроператорами актуальные вопросы развития отрасли в городе-курорте Сочи
07.02.2017, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 февраля 2017 года Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провёл рабочую встречу с Главой города-курорта Сочи Анатолием Пахомовым и представителями ведущих туроператорских компаний России.
В рамках встречи были представлены итоги работы курорта в 2016 году, предварительные результаты зимнего курортного сезона 2016-2017 гг., рассмотрен ход подготовки летнего сезона 2017 года, проведена презентация туристических возможностей и событийных мероприятий города-курорта. Также участники обсудили возможности привлечения российских и иностранных туристов в регион.
Сегодня город-курорт Сочи и Краснодарский край уверенно занимают лидирующие позиции на рынке внутреннего туризма. По итогам высокого летнего сезона 2016 года, Краснодарский край показал 12%-й рост числа отдыхающих. В летние месяцы 2016 года турпоток в регион составил порядка 8,9 млн человек. При этом загруженность гостиниц в Сочи в летний сезон этого года составляла в среднем 82%, что выше, чем во время проведения Зимней Олимпиады – 2014. Популярностью пользовался не только пляжный отдых, но также активный (пешеходный, горный), культурно-познавательный, религиозно-паломнический, военно-патриотический, детский, событийный, сельский (аграрный), этногастрономический, экологический, этнографический и деловой туризм.
Также Краснодарский край лидирует у россиян и в качестве направления для отдыха и путешествий в высокий зимний сезон и длинные каникулы, связанные с государственными праздниками. Так, по данным туроператоров, этой зимой 34% всех запросов бронирования приходилось именно на этот регион.
В рамках встречи были представлены итоги работы курорта в 2016 году, предварительные результаты зимнего курортного сезона 2016-2017 гг., рассмотрен ход подготовки летнего сезона 2017 года, проведена презентация туристических возможностей и событийных мероприятий города-курорта. Также участники обсудили возможности привлечения российских и иностранных туристов в регион.
Сегодня город-курорт Сочи и Краснодарский край уверенно занимают лидирующие позиции на рынке внутреннего туризма. По итогам высокого летнего сезона 2016 года, Краснодарский край показал 12%-й рост числа отдыхающих. В летние месяцы 2016 года турпоток в регион составил порядка 8,9 млн человек. При этом загруженность гостиниц в Сочи в летний сезон этого года составляла в среднем 82%, что выше, чем во время проведения Зимней Олимпиады – 2014. Популярностью пользовался не только пляжный отдых, но также активный (пешеходный, горный), культурно-познавательный, религиозно-паломнический, военно-патриотический, детский, событийный, сельский (аграрный), этногастрономический, экологический, этнографический и деловой туризм.
Также Краснодарский край лидирует у россиян и в качестве направления для отдыха и путешествий в высокий зимний сезон и длинные каникулы, связанные с государственными праздниками. Так, по данным туроператоров, этой зимой 34% всех запросов бронирования приходилось именно на этот регион.