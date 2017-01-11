Горнолыжные курорты Сочи в новогодние праздники посетили более 350 тысяч туристов
11.01.2017, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Горнолыжные курорты Сочи в прошедшие новогодние праздники посетили 355 тысяч человек. Отели горного кластера были заполнены на 98%, в них остановилось почти 70 тысяч человек. Многие туристы приезжали на горнолыжные курорты Красной Поляны из отелей, расположенных в приморской части Сочи.
К началу зимнего сезона в горном кластере дополнительно было оборудовано более полутора тысяч новых посадочных мест в кафе и ресторанах, открыта новая парковка на 800 мест, построено три дополнительных подъемника и 24 километра новых трасс.
Черноморские курорты - Геленджик, Анапа, Новороссийск и Туапсинский район - приняли в новогодние праздники 81 тысячу отдыхающих.
К началу зимнего сезона в горном кластере дополнительно было оборудовано более полутора тысяч новых посадочных мест в кафе и ресторанах, открыта новая парковка на 800 мест, построено три дополнительных подъемника и 24 километра новых трасс.
Черноморские курорты - Геленджик, Анапа, Новороссийск и Туапсинский район - приняли в новогодние праздники 81 тысячу отдыхающих.