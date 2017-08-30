ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фургон LADA Largus в ближайшее время должен получить новый двигатель. Это будет вазовский агрегат объёмом 1,6 л и мощностью 106 л.с., который уже устанавливается на седан LADA Vesta. Соответствующая информация содержится в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), расположенного в базе Росстандарта.

Напомним, что для грузовой версии LADA Largus предусмотрены два варианта двигателей: 8-клапанный мощностью 87 л.с. производства АВТОВАЗа и 16-клапанный (102 л.с.) альянса Renault-Nissan. Оба мотора располагают рабочим объёмом 1,6 литра. Именно на смену последнему мотору и придет вазовский агрегат.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», это уже не первый случай, когда АВТОВАЗ на автомобилях LADA взамен иностранных моторов использует собственные.

В настоящее время фургон LADA Largus предлагается по цене от 499 900 до 594 800 рублей.