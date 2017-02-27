ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Иранский автопроизводитель Iran Khodro (IKCO) получил сертификат соответствия Таможенного союза для шести седанов: Soren ELX, Samand ELX, Soren Turbo, Runna, Dena и 206 SD. Данный документ позволяет компании реализовывать свою продукцию на территории стран, входящих в ТС.

«Этот сертификат играет решающую роль в получении адекватной и устойчивой доли рынка в России», – отметили в пресс-службе IKCO.

Напомним, о намерении вернуться на российский рынок в Iran Khodro объявили в прошлом году в рамках Московского автосалона. На мотор-шоу Iran Khodro представила три модели: седаны Samand Soren, Dena и Runna. Первые две «четырехдверки» построены на лицензионной платформе Peugeot 405, третья создана на базе Peugeot 206.