ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 65% руководителей туристических компаний и отелей указывают на дефицит спроса как на основной фактор, ограничивающий их развитие. Такие данные содержатся в информационно-аналитическом материале «Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2016 года», подготовленном Центром конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Дело в том, что для российских туристов по-прежнему закрыт относительно комфортный для осеннего из зимнего отдыха Египет, отмечают авторы мониторинга. Тем не менее, население находит законные пути поездок на египетские курорты через третьи страны. Но туроператоры теряют при этом потенциальную прибыль.

Что касается внутреннего туризма, то надежды на его активное развитие пока не оправдались. «Видимо, многие потребители считают чрезмерным для своего бюджета расходы не только на заграничные, но на внутрироссийские путешествия», — говорится в докладе.