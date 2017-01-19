Jaguar увеличил продажи на российском рынке более чем в 2 раза в 2016 году
19.01.2017, 17:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам 2016 года реализовала 11195 автомобилей, что на 11% ниже показателя годичной давности.
Land Rover продемонстрировал результат в 9211 проданных машины (-21%), а Jaguar – 2073 автомобиля (+113%), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.
Росту продаж Jaguar во многом способствовал выход на рынок бизнес-седана Jaguar XF второго поколения, появление спортивного SUV Jaguar F-Pace и полноприводной модификации Jaguar XE.
Land Rover продемонстрировал результат в 9211 проданных машины (-21%), а Jaguar – 2073 автомобиля (+113%), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.
Росту продаж Jaguar во многом способствовал выход на рынок бизнес-седана Jaguar XF второго поколения, появление спортивного SUV Jaguar F-Pace и полноприводной модификации Jaguar XE.