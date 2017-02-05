За 2,5 месяца после премьеры концепта Jaguar I-PACE более 150 клиентов на российском рынке выразили желание приобрести серийную версию автомобиля, и их количество продолжает расти.

Концепт Jaguar I-PACE, премьера которого состоялась в рамках международного автосалона в Лос-Анджелесе, даёт представление о том, каким будет первый полностью электрический автомобиль Jaguar. В продаже на российском рынке новинка появится в 2018 году.

Совокупная мощность и крутящий момент электромоторов на передней и задней оси составляет 400 л.с. и 700 Нм, благодаря чему концепт I-PACE отличается динамикой спорткара.