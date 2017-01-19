КАМАЗ возобновляет госпрограмму льготного лизинга
19.01.2017, 10:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа компаний "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" возобновила приём заявок по государственной программе субсидирования первоначального платежа "Льготный лизинг".
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, условия программы, по предварительным данным, существенно не меняются: авансовый платёж по договору лизинга – не менее 10% и не более 50% от стоимости транспортного средства, скидка не может превышать 500 тыс. рублей на один автомобиль. Договор лизинга при этом должен быть заключён не ранее 1 января 2017 года.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, условия программы, по предварительным данным, существенно не меняются: авансовый платёж по договору лизинга – не менее 10% и не более 50% от стоимости транспортного средства, скидка не может превышать 500 тыс. рублей на один автомобиль. Договор лизинга при этом должен быть заключён не ранее 1 января 2017 года.