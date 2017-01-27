Курортный сбор в Крыму планируют взимать только в высокий сезон
27.01.2017, 17:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Курортный сбор в Республике Крым должен быть единоразовым и взиматься только в активную фазу курортного сезона. Такое мнение выразил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий на «круглом» столе в формате вебинара, посвящённом вопросу введения курортного сбора на территории Крыма в рамках проекта министерства «Важный вопрос».
«Курортный сбор должен взиматься в виде фиксированной единовременной платы один раз в год. Плата должна браться либо только в летние месяцы, либо с мая по сентябрь, а в осенне-весенний период не взиматься. Это будет стимулировать наших гостей приезжать на полуостров в межсезонье, что позволит увеличить туристический поток в это время», – подчеркнул Сергей Стрельбицкий.
Глава курортного ведомства считает, что доходы, полученные от взимания курортного сбора в Крыму, должны быть направлены на обустройство пляжных территорий, в том числе и на подводку инженерных сетей.
«Сегодня из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены. Поэтому целесообразно направлять деньги от курортного сбора на благоустройство пляжей, что даст возможность создать на них максимально комфортные условия для отдыха крымчан и гостей полуострова», – отметил министр.
В ходе онлайн-семинара обсудили туристический (курортный) налог в разных странах, опыт взимания курортного (туристического) сбора на территории Республики Крым, проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Сергей Стрельбицкий сообщил, что Крым направил свои предложения в проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».
«Курортный сбор должен взиматься в виде фиксированной единовременной платы один раз в год. Плата должна браться либо только в летние месяцы, либо с мая по сентябрь, а в осенне-весенний период не взиматься. Это будет стимулировать наших гостей приезжать на полуостров в межсезонье, что позволит увеличить туристический поток в это время», – подчеркнул Сергей Стрельбицкий.
Глава курортного ведомства считает, что доходы, полученные от взимания курортного сбора в Крыму, должны быть направлены на обустройство пляжных территорий, в том числе и на подводку инженерных сетей.
«Сегодня из 450 километров пляжных территорий только 100 километров благоустроены. Поэтому целесообразно направлять деньги от курортного сбора на благоустройство пляжей, что даст возможность создать на них максимально комфортные условия для отдыха крымчан и гостей полуострова», – отметил министр.
В ходе онлайн-семинара обсудили туристический (курортный) налог в разных странах, опыт взимания курортного (туристического) сбора на территории Республики Крым, проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Сергей Стрельбицкий сообщил, что Крым направил свои предложения в проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».