LADA Granta и Kalina вернутся на украинский авторынок
25.01.2017, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "УкрАВТОВАЗ", которая является официальным импортёром автомобилей LADA на украинском рынке, в ближайшее время завершит омологацию продукции АВТОВАЗа на Украине и возобновит поставки популярных моделей LADA Granta и Kalina, начиная со второго квартала 2017 года. По данным компании, в настоящее время бренд LADA представлен на Украине внедорожником LADA 4х4 и универсалом LADA Largus..
Как сообщили в компании "УкрАВТОВАЗ", в 2016 году был сокращён модельный ряд автомобилей LADA, представленных на украинском рынке, по целому ряду объективных причин. Основными из них стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 года, а также отмена режима свободной торговли с Россией и введение дополнительных антисубсидиционных спецпошлин. "Результатом стала временная приостановка поставок некоторых семейств LADA", - отметили в пресс-службе "УкрАВТОВАЗ".
Как сообщили в компании "УкрАВТОВАЗ", в 2016 году был сокращён модельный ряд автомобилей LADA, представленных на украинском рынке, по целому ряду объективных причин. Основными из них стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 года, а также отмена режима свободной торговли с Россией и введение дополнительных антисубсидиционных спецпошлин. "Результатом стала временная приостановка поставок некоторых семейств LADA", - отметили в пресс-службе "УкрАВТОВАЗ".