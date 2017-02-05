Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 2016 года и составило рейтинг наиболее продаваемых моделей премиум-сегмента.

Согласно результатам исследования, лидером этого рейтинга является Lexus RX, продажи которого в прошлом году составили 7848 экземпляров, показав рост в 2,5 раза. В тройку лидеров попадают ещё две модели японского бренда – Lexus NX (6476 шт.; -32,5%) и Lexus LX (6402 шт.; +118,6%).

Далее следуют представители немецких марок. Так, замыкают первую пятёрку BMW X5 (5203 шт.; -13,3%) и Audi Q7 (5102 шт.; +44,6%).