Lifan шестой год подряд сохраняет лидерство среди китайских марок в России
19.01.2017, 16:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Lifan в 2016 году реализовали 17461 автомобиль, что на 15,4% выше показателя годичной давности. Таким образом, Lifan занимает первое место по продажам среди китайских автопроизводителей шестой год подряд, сообщает пресс-служба «Лифан Моторс Рус».
Прошлогодний рост продаж в компании объясняют наличием выгодных предложений на покупку автомобилей, а также актуальным модельным рядом. Бестселлерами на протяжении всего года оставались кроссоверы Х60 и X50, а также седан Solano II, вышедший на российский рынок осенью 2016 года. Кроме того, в декабре модельный ряд пополнил рестайлинговый кроссовер Lifan Х60 FL.
В 2017 год Lifan рассчитывает сохранить положительную динамику роста продаж, а также реализовать комплекс мер по модернизации дилерской сети. В наступившем году Lifan планирует вывести на российский рынок несколько новых моделей, включая седан бизнес-класса Lifan 820.
Прошлогодний рост продаж в компании объясняют наличием выгодных предложений на покупку автомобилей, а также актуальным модельным рядом. Бестселлерами на протяжении всего года оставались кроссоверы Х60 и X50, а также седан Solano II, вышедший на российский рынок осенью 2016 года. Кроме того, в декабре модельный ряд пополнил рестайлинговый кроссовер Lifan Х60 FL.
В 2017 год Lifan рассчитывает сохранить положительную динамику роста продаж, а также реализовать комплекс мер по модернизации дилерской сети. В наступившем году Lifan планирует вывести на российский рынок несколько новых моделей, включая седан бизнес-класса Lifan 820.