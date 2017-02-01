Mazda6 попала под отзыв в России
01.02.2017, 16:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Мазда Мотор Рус» 31 января объявила об отзыве автомобилей Mazda6. Отзыву подлежат 9 машин, реализованных с 25 марта 2002-го по 30 мая 2003 года. Причиной отзыва автомобилей послужила возможность нарушения целостности/растрескивания корпуса газогенератора фронтальной подушки безопасности водителя и срабатыванию данной подушки безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям срабатывания этой подушки безопасности, в условиях высокой, абсолютной влажности. Нарушение целостности или растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжёлому травмированию или гибели, сообщает пресс-служба Росстандарта.