ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно результатам исследования, проведённого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Москва и Санкт-Петербург являются лидерами среди субъектов РФ по продажам новых легковых автомобилей на тысячу жителей. В обоих столичных городах этот показатель составляет 16 единиц.



В среднем по России на тысячу жителей в 2016 году было продано 9 автомобилей. При этом, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, результат выше общероссийского имеют ещё 11 регионов, к примеру, Татарстан (15 шт.), Самарская область (14 шт.) и Подмосковье (13 шт.).