Новый Citroen Jumpy появится в России в первом полугодии 2017 года
12.01.2017, 17:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Citroen в первом полугодии 2017 года начнёт продажи в России модели Jumpy нового поколения.
Новый Citroen Jumpy построен на версии модульной платформы EMP2, разработанной специально для этого автомобиля. Citroen Jumpy предлагается в двух вариантах длины кузова (4,95 м // 5,30 м), что позволяет выбрать автомобиль в зависимости от потребностей и профессиональных задач, сообщает пресс-служба Citroen Россия. Внушительные объемы загрузки (до 6,60 куб.м) при сохранении компактных размеров делают его эксплуатацию максимально удобной особенно в городе. Усиленная конструкция кузова и ходовой части нового Citroen Jumpy позволяет выдерживать полезную нагрузку до 1400 кг. Автомобиль оснащен усиленной передней подвеской Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, пружинами переменной жесткости и адаптивными амортизаторами.
Новый Citroen Jumpy оборудован перегородкой «Moduwork» и модульной конструкцией боковых пассажирских сидений, складывающихся в ровный пол. Перегородка «Moduwork», оснащенная со стороны водительского сиденья сеткой, препятствующей смещению грузов, увеличивает возможности загрузки на 1,16 м. Более того, новый Jumpy может быть трансформирован в мобильный офис за счет поворотного откидного столика, доступного в качестве опции, с противоскользящим покрытием.
Новый Citroen Jumpy построен на версии модульной платформы EMP2, разработанной специально для этого автомобиля. Citroen Jumpy предлагается в двух вариантах длины кузова (4,95 м // 5,30 м), что позволяет выбрать автомобиль в зависимости от потребностей и профессиональных задач, сообщает пресс-служба Citroen Россия. Внушительные объемы загрузки (до 6,60 куб.м) при сохранении компактных размеров делают его эксплуатацию максимально удобной особенно в городе. Усиленная конструкция кузова и ходовой части нового Citroen Jumpy позволяет выдерживать полезную нагрузку до 1400 кг. Автомобиль оснащен усиленной передней подвеской Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости, пружинами переменной жесткости и адаптивными амортизаторами.
Новый Citroen Jumpy оборудован перегородкой «Moduwork» и модульной конструкцией боковых пассажирских сидений, складывающихся в ровный пол. Перегородка «Moduwork», оснащенная со стороны водительского сиденья сеткой, препятствующей смещению грузов, увеличивает возможности загрузки на 1,16 м. Более того, новый Jumpy может быть трансформирован в мобильный офис за счет поворотного откидного столика, доступного в качестве опции, с противоскользящим покрытием.