ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Jeep во второй половине 2017 года привезёт в Россию компактный кроссовер Compass второго поколения. Точная дата начала продаж и цены новинки будут известны позднее.



Новый Compass был впервые представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2016 года. В модельном ряду бренда он заменил сразу два автомобиля – предыдущий Compass и Liberty (Patriot). Основными конкурентами модели станут Nissan Qashqai, KIA Sportage и Mazda CX-5.



В основу машины легла платформа альянса FCA Small Wide, на которой ранее были построены полноприводные Jeep Renegade и Fiat 500X. Новый Compass сохранил габариты предшественника и общую стилистику, а его салон оформлен в стиле Cherokee.



В моторную гамму вошли 2,0-литровые двигатели, включая бензиновый мощностью 166 л.с. и дизельный с отдачей 170 л.с. Какие двигатели будут представлены на российском рынке, пока неизвестно.