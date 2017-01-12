Новый Toyota Highlander доступен для заказа в России
12.01.2017, 17:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный полноразмерный кроссовер Toyota Highlander. Это первый автомобиль в линейке моделей Toyota на российском рынке с двигателем V6 объемом 3,5 литра нового поколения и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».
Автомобиль получил новое исполнение оптики, решетки радиатора, а также переднего и заднего бамперов. Оформление интерьера выполнено с применением высококачественных материалов отделки, а варианты расцветки интерьера дополнены кожей нового коричневого оттенка. Сохранены и такие важные элементы премиального оснащения, как вентиляция сидений, электрорегулировка кресел в нескольких направлениях или мягкая контурная подсветка.
Новый Toyota Highlander стал третьей моделью Toyota на российском рынке, оснащенной пакетом интеллектуальных систем активной безопасности Toyota Safety Sense и системой кругового обзора с функцией компьютерной обработки изображения. Кроме того, Toyota Highlander адаптирован для российских климатических условий благодаря системе трехзонного климат-контроля, дополнительному отопителю салона и пакету зимних опций, включающему в себя обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, зоны покоя стеклоочистителей и другие опции.
Автомобиль получил новое исполнение оптики, решетки радиатора, а также переднего и заднего бамперов. Оформление интерьера выполнено с применением высококачественных материалов отделки, а варианты расцветки интерьера дополнены кожей нового коричневого оттенка. Сохранены и такие важные элементы премиального оснащения, как вентиляция сидений, электрорегулировка кресел в нескольких направлениях или мягкая контурная подсветка.
Новый Toyota Highlander стал третьей моделью Toyota на российском рынке, оснащенной пакетом интеллектуальных систем активной безопасности Toyota Safety Sense и системой кругового обзора с функцией компьютерной обработки изображения. Кроме того, Toyota Highlander адаптирован для российских климатических условий благодаря системе трехзонного климат-контроля, дополнительному отопителю салона и пакету зимних опций, включающему в себя обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, зоны покоя стеклоочистителей и другие опции.