Около 1400 автомобилей "застряли" на таможне из-за системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
17.02.2017, 15:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с введением обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранных автомобилях при постановке на учёт в России на таможенных складах в Приморье «застряло» около тысячи автомобилей, еще часть – в Японии, а всего в подвешенном состоянии оказались около 1400 машин, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.
Между тем, губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить эту проблему. Ранее глава региона обратился к полпреду президента с предложением отложить на полгода срок установки систем «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба администрация Приморского края.
Между тем, губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить эту проблему. Ранее глава региона обратился к полпреду президента с предложением отложить на полгода срок установки систем «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба администрация Приморского края.