Петербургский завод Hyundai остановил конвейер для подготовки к выпуску нового Solaris
26.12.2016, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Hyundai приостановил производство с 26 по 30 декабря 2016 года в связи с подготовкой к запуску нового поколения автомобиля Hyundai Solaris, сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что простой будет оплачен сотрудникам завода согласно трудовому законодательству. С 31 декабря 2016 года завод уйдет на традиционные новогодние каникулы. Предприятие возобновит свою работу согласно обычному графику - в три смены, начиная с ночной смены, которая приступит к работе вечером 8 января.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2017 году петербургский завод Hyundai планирует выпустить 220 тысяч автомобилей, что соответствует производственной мощности предприятия. в начале следующего года завод Hyundai начнет производство седана Hyundai Solaris нового поколения. А во втором полугодии будущего года на российском рынке появится новое поколение KIA Rio.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2017 году петербургский завод Hyundai планирует выпустить 220 тысяч автомобилей, что соответствует производственной мощности предприятия. в начале следующего года завод Hyundai начнет производство седана Hyundai Solaris нового поколения. А во втором полугодии будущего года на российском рынке появится новое поколение KIA Rio.