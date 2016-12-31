Polo остаётся бестселлером Volkswagen в России
31.12.2016, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 6973 автомобиля – на 8% меньше, чем годом ранее. По итогам одиннадцати месяцев 2016 года продажи Volkswagen в России составили 66632 машины, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Бестселлером Volkswagen в России остаётся седан Polo – продажи этой модели в ноябре составили 4408 автомобиля. За одиннадцать месяцев текущего года реализация Volkswagen Polo выросла до 43390 машин.
В Volkswagen интерес к модели связывают, в частности, с выходом на рынок спортивной версии Polo GT. Кроме того, в компании отмечают рост спроса на Polo со стороны корпоративных клиентов.
Бестселлером Volkswagen в России остаётся седан Polo – продажи этой модели в ноябре составили 4408 автомобиля. За одиннадцать месяцев текущего года реализация Volkswagen Polo выросла до 43390 машин.
В Volkswagen интерес к модели связывают, в частности, с выходом на рынок спортивной версии Polo GT. Кроме того, в компании отмечают рост спроса на Polo со стороны корпоративных клиентов.