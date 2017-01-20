ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Datsun по итогам 2016 года реализовали 18772 автомобиля, что на 41% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого составили 14565 машин (-38%). Хэтчбек Datsun mi-DO разошёлся в количестве 4207 экземпляров (-48%).

Как сообщает пресс-служба Datsun, в рамках государственной программы обновления автопарка в прошлом году было продано более 6,2 тысяч автомобилей Datsun в трейд-ин и ещё 2,6 тысячи – по утилизации. Таким образом, данная программа обеспечила более 45% в общем объёме реализации марки.

Кроме того, в апреле была запущена специальная программа "Datsun для бизнеса", предлагающая особые условия сотрудничества для корпоративных клиентов. За прошедший период портфель клиентов корпоративных продаж пополнился крупными компаниями в области каршеринга, услуг доставки, FMСG, сельскохозяйственной отрасли, такси, страхования и аренды автомобилей.

"Мы видим, что в конце 2016 года рынок постепенно настроился на стабилизацию, и это, без сомнения, очень позитивный тренд. Уже в начале 2017 года мы начинаем продажи седана Datsun on-DO c автоматической коробкой передач, а позднее планируем расширение линейки двигателей для наших моделей и другие важные для наших покупателей изменения", – заявил директор Datsun в России Дмитрий Бусуркин.