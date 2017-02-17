ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам января 2017 года продажи автомобилей LADA в странах, входящих в Европейский Союз, составили 281 единицу. Это на 67,3% больше, чем за тот же период годичной давности. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных АСЕА.

Несмотря на небольшой объём продаж, в этом рейтинге российская марка не является аутсайдером. Так, у американского бренда Chevrolet показатель ещё ниже – 99 реализованных экземпляров и падение более чем на 40%.