Продажи китайских авто в России сократились на 18%
22.12.2016, 16:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проведен исследование российского рынка новых автомобилей, которое охватывало производителей из КНР.
Согласно результатам исследования, продажи китайских автомобилей (по данным АЕБ, с учётом LCV) в ноябре 2016 года составили 2557 единиц – на 31% меньше, чем год назад. Таким образом, их реализация в России падает уже пятый месяц подряд. При этом, если рассматривать итоги продаж за 11 месяцев нынешнего года, то они достигли 28131 машины, что на 18% ниже результата годичной давности. Как следствие, этот показатель хуже, чем в среднем по рынку (-12%).
Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ остается Lifan. На его долю приходится свыше половины от всего объёма продаж китайских брендов на российском рынке. На втором месте в этом рейтинге находится Chery. Замыкает тройку лидеров Geely.
Согласно результатам исследования, продажи китайских автомобилей (по данным АЕБ, с учётом LCV) в ноябре 2016 года составили 2557 единиц – на 31% меньше, чем год назад. Таким образом, их реализация в России падает уже пятый месяц подряд. При этом, если рассматривать итоги продаж за 11 месяцев нынешнего года, то они достигли 28131 машины, что на 18% ниже результата годичной давности. Как следствие, этот показатель хуже, чем в среднем по рынку (-12%).
Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ остается Lifan. На его долю приходится свыше половины от всего объёма продаж китайских брендов на российском рынке. На втором месте в этом рейтинге находится Chery. Замыкает тройку лидеров Geely.