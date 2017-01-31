Путешественник Валентин Ефремов отправится в экспедицию на крайний север из Великого Устюга
31.01.2017, 15:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Путешественник Валентин Ефремов отправится в экспедицию на крайний север из Великого Устюга
Руководитель Представительства Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ Марина Соколова встретилась с известным путешественником, председателем Нижегородского клуба путешественников, пилотом-воздухоплавателем Валентином Ефремовым.
Нижегородский клуб путешественников планирует провести экспедицию по северу нашей страны «Россия от запада до востока», которая пройдёт на трёх машинах и воздушном шаре «Святая Русь». Путешественники стартуют в городе Великий Устюг, на родине первооткрывателя Семёна Дежнева, и проследуют до мыса Дежнёва, где установят колокол, крест и якорь в память о всех первопроходцах земли Российской. Протяжённость маршрута составит около 25 тысяч километров.
На счету Валентина Ефремова - десятки экстремальных экспедиций по всему земному шару. Первым в мире он совершил беспрецедентный перелёт на воздушном шаре до Северного полюса, перелетел через озеро Байкал в области аномальных зон, побывал в жерле вулкана Таас-Тумус, взошёл на вершину Афона, прошёл по пути Великого Шёлкового пути, посетил центр Мира в Эквадоре.
Руководитель Представительства Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ Марина Соколова встретилась с известным путешественником, председателем Нижегородского клуба путешественников, пилотом-воздухоплавателем Валентином Ефремовым.
Нижегородский клуб путешественников планирует провести экспедицию по северу нашей страны «Россия от запада до востока», которая пройдёт на трёх машинах и воздушном шаре «Святая Русь». Путешественники стартуют в городе Великий Устюг, на родине первооткрывателя Семёна Дежнева, и проследуют до мыса Дежнёва, где установят колокол, крест и якорь в память о всех первопроходцах земли Российской. Протяжённость маршрута составит около 25 тысяч километров.
На счету Валентина Ефремова - десятки экстремальных экспедиций по всему земному шару. Первым в мире он совершил беспрецедентный перелёт на воздушном шаре до Северного полюса, перелетел через озеро Байкал в области аномальных зон, побывал в жерле вулкана Таас-Тумус, взошёл на вершину Афона, прошёл по пути Великого Шёлкового пути, посетил центр Мира в Эквадоре.