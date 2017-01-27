ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По прогнозам компании «Рольф», в 2017 году российский авторынок покажет результаты, сравнимые с 2016 годом, с отклонением в плюс или минус в пределах 5%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявил директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, отметив, что говорить о восстановлении рынка можно будет не раньше второй половины 2017 года.

По мнению Владимира Мирошникова, в 2017 году цены на автомобили продолжат медленный рост, поскольку в предыдущие два года они ещё не компенсировали масштабной девальвации, и первый виток повышения цен уже произошёл. Так, за период с 16 декабря 2016 года по 15 января 2017 года цены на автомобили изменили 25 производителей. Как говорится в исследовании агентства «АВТОСТАТ», целый ряд компаний переписал ценники многих своих моделей: Audi, Lexus, Toyota, Skoda, Citroen и др.

«Наступление нового года – это традиционный период повышения цен на автомобили. В бюджетном ценовом сегменте спрос наиболее эластичен к цене. Однако сегодня повышение цен происходит по всем брендам, и прайс-листы названных марок остаются "в рынке"», – комментирует Владимир Мирошников.

При этом, по его словам, цены на автомобили, произведённые в 2016 году, зачастую выгодно отличаются от цен на аналогичные модели, которые сходят с конвейера в 2017-м. Однако сегодня в автоцентрах нет затоваренных складов. Складские запасы автомобилей отличаются от дилера к дилеру. В любом случае, ликвидные модели и комплектации «уходят» быстрее, а по мере корректировки прайс-листов производителями количество машин по «старым» ценам уменьшается день ото дня. «Ликвидные автомобили продаются достаточно быстро. Также редко задерживаются на складе модели, поставки которых производятся по квоте – например, Porsche», – отмечает Владимир Мирошников.